Wall Street: l'inquiétude persiste toujours sur la dette information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 07:35

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a une nouvelle fois perdu du terrain mercredi, toujours préoccupée par le dossier du plafond de la dette publique : le Dow Jones a lâché près de 0,8% à 32800 points et le Nasdaq Composite, 0,6% à 12484 points.



'Nous restons constructifs sur un accord conclu à temps pour éviter un défaut sur la dette américaine, même si nous nous attendons à ce que le feuilleton se poursuive à très court terme', jugeait Libby Cantrill, responsable des politiques publiques chez PIMCO.



Hormis une chute des stocks de pétrole de 12,5 millions de barils la semaine passée, aucune donnée macroéconomique n'est parue ce mercredi, mais les minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) ont pu retenir l'attention.



'Le procès-verbal a révélé que la décision de la Fed de relever ses taux lors de sa réunion des 13 et 14 juin dépendra en grande partie des prochaines données économiques à paraitre', soulignait-on à ce sujet chez Wells Fargo.



Sur le front des valeurs, Analog Devices a plongé de 7,8% : le groupe de semiconducteurs a annoncé des résultats en amélioration au titre de son deuxième trimestre comptable, mais prévenu s'attendre à ce que ses revenus ralentissent au second semestre.



En revanche, Toll Brothers a gagné 2,1% sur un bénéfice net record pour son deuxième trimestre 2022-23 et un relèvement de ses indicateurs-cibles annuels, le constructeur de maisons de luxe ayant mis en avant un 'environnement de demande plus vigoureux'.



Surtout, Abercrombie & Fitch s'est envolé de 31,1%, dans le sillage d'un relèvement par la chaine de vêtements pour jeunes de ses prévisions pour l'exercice en cours, à l'occasion de résultats marqués par un retour aux bénéfices sur son premier trimestre.