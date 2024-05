Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: l'inflation va dans la bonne direction information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 15:21









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en hausse mercredi alors que les chiffres de l'inflation ont montré un ralentissement de la hausse des prix, ce qui conforte les attentes d'une prochaine baisse des taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais progressent de 0,3% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert.



L'indice des prix à la consommation (CPI), publié ce matin par le Département du Travail, a augmenté de 3,4% en avril par rapport au même mois de 2023, un taux annuel inférieur de 0,1 point par rapport à celui de mars.



Hors alimentation et énergie, l'indice des prix de détail dits 'core' a pour sa part reculé de 0,2 point par rapport au mois de mars, pour atteindre 3,6% le mois dernier, grâce notamment au repli des prix des voitures d'occasion.



'C'est un pas dans la bonne direction', commentent les analystes de Commerzbank.



Ces données, qui attestent d'un reflux régulier de l'inflation, renforce le scénario d'une baisse de taux de la part de la Réserve fédérale au mois de septembre.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, les marchés s'attendent désormais à plus de 52% à un assouplissement monétaire à la rentrée, contre 45% il y a un mois.



La statistique a permis aux 'futures' de Wall Street d'accroître leur gains et a également eu pour effet de faire reculer le dollar face à l'euro, qui revient au niveau de 1,0860.



Le rendement de l'emprunt à 10 ans décroche lui de quasiment dix points de base à 4,35%, un plus bas de plus d'un mois, réagissant également aux chiffres de l'inflation inférieurs aux attentes.



Les ventes au détail et l'indice Empire State étaient les deux autres statistiques du jour.



Les ventes de détail sont restées stables en rythme séquentiel en avril, à 705,2 milliards de dollars, alors que le marché les attendait en légère hausse.



Quant à l'indice Empire State mesurant l'activité industrielle dans la région de New York, il est ressorti à -15,6 en mai contre -14,3 le mois dernier, ce qui signifie que le rythme de la contraction de l'activité un peu accentué.



Ces indicateurs, qui montrent une tendance au ralentissement de la croissance américaine, plaident eux aussi en faveur de prochaines mesures de soutien de la Fed.





