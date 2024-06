Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: l'inflation saluée en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 17:37









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains établissent de nouveaux records mercredi, les derniers chiffres de l'inflation alimentant l'optimisme des investisseurs avant les annonces à venir de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones reprend 0,4% à 38.898 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 1,8% à 17.655,8 points, après avoir inscrit un peu plus tôt un énième plus haut historique à 17.677,5 points.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation (CPI) était resté inchangé au mois de mai, après avoir augmenté de 0,3% en avril.



Les analystes s'attendaient à une hausse de 0,1%.



Le CPI dit de base, qui exclut les éléments volatils que sont l'alimentation et l'énergie, a augmenté pour sa part de 0,2% le mois dernier, conformément aux attentes.



Ce chiffre n'avait jamais été aussi bas depuis août 2021.



'Ce rapport est très clairement une bonne nouvelle pour la Fed', estime Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM, qui salue 'enfin une vraie bonne surprise' au niveau de l'inflation américaine.



'Alors que l'année 2024 avait mal commencé, avec les quatre premiers rapports d'inflation qui avaient été moins bons que prévu, le rapport d'avril, conforme aux attentes, et celui de mai, meilleur que les attentes, vont pouvoir faire renaître les discussions sur les baisses de taux de la Fed', souligne-t-il.



La Fed ne devrait rien annoncer mais ses prévisions et les indications qu'elle donnera sur l'évolution de sa politique seront très suivies par les marchés.



Les traders estiment désormais à plus de 61% la probabilité d'un assouplissement monétaire à la rentée, selon l'outil FedWatch du CME, contre autour de 46% hier.



Le communiqué de politique monétaire tombera en tout début d'après-midi et sera suivi 30 minutes plus tard par la conférence de presse du président de l'institution, Jerome Powell.



En attendant, les chiffres plutôt maîtrisés de l'inflation publiés ce matin font retomber les rendements, avec un papier à dix ans qui revient à moins de 4,27%, au plus bas depuis fin mars.



Côté valeurs, Apple continue de servir de locomotive avec un gain de plus de 4% après une hausse de 7% la veille suite à la présentation bien accueillie de sa stratégie dans l'IA.



D'après les équipes de Wedbush, ces avancées dans l'intelligence artificielle pourrait ouvrir la voie, pour la firme à la pomme, d'une capitalisation boursière de 4.000 milliards de dollars au cours des 12 prochains mois, contre 3.000 milliards aujourd'hui.



Oracle grimpe de son côté de 10% après la parution de solides résultats trimestriels poussant les analystes à considérer les objectifs du concepteur de logiciels d'entreprise comme prudents.



Sur le marché de l'énergie, le baril de brut léger texan WTI reste orienté à la hausse et progresse de 0,1% à 78 dollars suite à l'annonce d'une hausse hebdomadaire des stocks de pétrole brut





