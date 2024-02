Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: l'inflation refroidit l'euphorie ambiante information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 17:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'enfonce dans le rouge vendredi suite à la publication d'un nouvel indicateur moins bons que prévu du côté de l'inflation.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,2% à 38.710,9 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,2% à 15.874,5 points, les deux indices refluant légèrement après leurs records inscrits ces derniers jours.



Les statistiques publiées dans la matinée ont refroidi l'ambiance en relançant les inquiétudes concernant le niveau de l'inflation, après les chiffres déjà décevants des prix à la consommation publiés mardi.



Le Département du Travail a fait savoir que les prix à la production avaient augmenté de 0,3% en données brutes en janvier par rapport au mois précédent, là où les analystes prévoyaient une progression de seulement 0,1%.



Sans l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux, leur hausse atteint même 0,6%



Déception également du côté des permis de construire, qui se sont repliés de 1,5% en rythme annuel, une correction encore pire sur le front des mises en chantier, qui ont chuté de 14,8%.



Ces statistiques décevantes entraînent des prises de bénéfices, alors que Wall Street sort d'un longue série haussière, qui l'a vue progresser à l'issue de 14 des 15 dernières semaines.



Sur le compartiment obligataire, le gains de la veille partent en fumée avec un rendement des Treasuries à dix ans qui se tend de nouveau au-delà de 4,30%, soit une hausse de près de 12 points sur la semaine.



S'agissant des valeurs, Applied Materials grimpe de 8% après des résultats trimestriels meilleurs que prévu, portés par le développement des applications liées à l'intelligence artificielle (IA).



Le titre Eli Lilly (+2,1%) figure parmi les meilleures performances de l'indice S&P 500 suite à la publication d'une étude positive de Morgan Stanley sur la valeur.



Dans une note, l'analyste se demande si le laboratoire américain ne pourrait pas devenir, à terme, le premier groupe biopharmaceutique à franchir la barre des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, contre environ 730 milliards aujourd'hui.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.