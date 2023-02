Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: l'inflation ravive l'aversion au risque information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 15:19

(CercleFinance.com) - Après son timide redressement de la veille, Wall Street devrait repartir à la baisse vendredi matin, affectée par un souci devenu constant chez les investisseurs, à savoir la persistance de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 1,1% et 1,7%, annonçant un repli marqué en début de séance.



Alors que les économistes anticipaient un ralentissement, la hausse des prix s'est accélérée aux Etats-Unis en août, notamment en raison d'un rebond des prix de l'essence.



Sur le mois de janvier, l'indice de consommation des ménages (PCE) de base - la mesure privilégiée de l'inflation de la Fed - est ressorti à 4,7% sur un an contre 4,6% en décembre.



Ces pressions inflationnistes font craindre une accélération des hausses de taux de la Réserve fédérale, alors que plusieurs membres de l'institution ont adopté un ton très ferme dans la nécessité de lutter contre l'inflation ces dernières semaines.



Autre élément plaidant pour la poursuite du resserrement monétaire, les dépenses de consommation des ménages ont rebondi de 1,8% en janvier, une progression très supérieure aux prévisions du consensus.



Cette double évolution, qui témoigne d'une inflation toujours insuffisamment maîtrisée et d'une activité économique vigoureuse, semble peu susceptible d'inciter la Fed à renoncer à sa politique restrictive.



La probabilité d'une hausse de taux de 50 points de base en mars, et non de 25 points, atteint désormais quasiment 30% selon le baromètre FedWatch de CME Group.



Les chiffres de l'inflation, qui plaident pour une poursuite du cycle de remontée des taux aux Etats-Unis, font encore progresser le dollar, qui s'échange désormais autour de 1,0550 face à l'euro.



Les rendements des Treasuries remontent eux aussi, pour la même cause qui soutiennent le billet vert, avec un papier à dix ans qui se reprend au-delà de 3,91%.



Les investisseurs prendront connaissance peu après l'ouverture du chiffre définitif de l'indice de confiance du Michigan, qui devrait être confirmé à 66,4 au titre du mois de février.