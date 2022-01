Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: l'inflation rassure un peu information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 15:04









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait repartir de l'avant mercredi matin après avoir pris connaissance d'un indicateur d'inflation parfaitement conforme aux attentes.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



Elément encourageant, les prix de détail ont ralenti leur hausse en décembre en raison d'un repli des prix de l'énergie, ce qui peut être interprété comme le signe d'une modération des pressions inflationnistes.



L'indice des prix à la consommation (CPI) n'a en effet augmenté que de 0,5% le mois dernier, contre des gain de 0,8% en novembre et de 0,9% en octobre, d'après les chiffres dévoilés par le Département du Travail.



Ces données semblent apaiser pour un temps le cauchemar des investisseurs, qui redoutent qu'une accélération incontrôlée de l'inflation conduise la Réserve fédérale à multiplier les hausses de taux cette année.



Les investisseurs ont donc retenu que ces chiffres étaient conformes à leurs attentes, c'est-à-dire sans mauvaise surprise, et la statistique a permis aux 'futures' de Wall Street d'accroître leur gains en cotations avant-Bourse.



Signe de la sérénité affichée par les marchés d'actions face à ces statistiques, l'indice VIX du CBOE qui mesure la volatilité du S&P 500 perd 2,8% à 17,9 points.



Côté dette souveraine, le rendement des Treasuries à 10 ans poursuit son repli en direction de 1,72%, loin du seuil de 1,80% avec lequel il flirtait il y a deux jours.



Le scénario d'un resserrement monétaire plus musclé que prévu avait déjà été remis en question hier par les déclarations effectuées par Jerome Powell, le président de la Fed, devant le Sénat.



Alors que la réduction du bilan de l'institution était censé démarrer dès la fin mars, le patron de la Fed n'a pas fixé de 'timing' officiel, ajoutant que les marchés seraient prévenus 45 jours à l'avance.





