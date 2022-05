Wall Street: l'inflation ne rassure toujours pas information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 15:13

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en baisse mercredi matin suite à l'annonce d'un ralentissement moins prononcé que prévu de l'inflation aux Etats-Unis en avril, un scénario qui conforte la nécessité pour la Fed de procéder à de nouvelles hausses de taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais cèdent entre 0,6% et 1,8%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les craintes liées à une accélération du rythme du resserrement des politiques monétaires ne se sont pas apaisées ce matin avec la publication des derniers chiffres de l'inflation.



Si la hausse des prix à la consommation a effectivement décéléré en avril, essentiellement en raison d'un reflux des prix de l'énergie, son niveau a quand même surpassé les prévisions des analystes.



Après une progression de 8,5% au mois de mars, le CPI a en effet augmenté de 8,3% sur un an le mois dernier, alors que les économistes espéraient un ralentissement plus marqué autour de 8,1%.



Ce lent recul des risques inflationnistes fait craindre une accélération de la hausse des taux par la Fed, voire un éventuel recours à des relèvements de 75 points de base, comme évoqué par certains membres de la banque centrale.



Sur le front obligataire, le rendement du 10 ans américain, qui avait reculé hier après avoir atteint 3,20% en début de semaine, repart à la hausse ce matin pour repasser au-dessus de la barre psychologique des 3%.



Le dollar reprend également du terrain face à l'euro et au yen, montrant que les investisseurs s'attendent à une meilleure rémunération du billet vert.



A l'heure de l'ouverture à New York, les Bourses européennes n'évoluaient plus qu'en très légère hausse après leurs gains confortables affichés dans la matinée, puisque le DAX allemand et le FTSE britannique ne progressent plus que de 0,3%.