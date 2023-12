Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: l'inflation ne change pas vraiment la donne information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse mercredi suite à la parution de chiffres d'inflation jugés plutôt rassurants et susceptibles de justifier de futures baisses de taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais grignotent entre 0,1% et 0,2%, annonçant une modeste progression en tout début de séance.



Les investisseurs semblent vouloir adopter une attitude prudente à quelques heures du début de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, dont la communication est toujours très surveillée par les marchés.



Au terme de deux jours de débats, le FOMC devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés demain, mais son communiqué pourrait fournir quelques précieuses indications sur ses intentions en matière de taux.



Lors de sa conférence de presse, son président, Jerome Powell, devrait insister sur le fait que la politique monétaire restera dépendante des données économiques.



'Bien que l'on puisse s'attendre à quelques changements dans le communiqué, laissant entrevoir une baisse des taux des fonds fédéraux d'ici 2024 et 2025, il est sans doute trop tôt pour que la Fed change complètement de ton', prévient François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM.



En attendant le verdict de la Fed, les intervenants ont étudié les indicateurs économiques publiés avant l'ouverture, à commencer par les statistiques mensuelles des prix à la consommation, qui montrent une poursuite du ralentissement de l'inflation.



D'après le Département du Travail, le taux d'inflation annuel de base, c'est-à-dire hors énergie et produits alimentaires, s'est établi à 4% en novembre, stable par rapport à octobre et en ligne avec les prévisions.



Dans ce contexte, la réaction des marchés est restée limitée, d'autant que ces chiffres montrent une poursuite de l'augmentation des coûts du logement, une composante très suivie par les analystes.



'Les pressions inflationnistes sous-jacentes tendent donc à s'estomper, mais seulement de façon graduelle', réagissent les économistes de Commerzbank.



'Au vu de cette trajectoire, il semble peu probable que la Réserve fédérale relève à nouveau ses taux', ajoute la banque allemande. 'Mais une baisse de taux semble tout aussi peu réaliste, tout au moins avant la mi-2024', souligne l'établissement germanique..



Suite à ces chiffres, les investisseurs estiment à environ 44% la probabilité d'une baisse des taux d'un quart de point en mars, selon le baromètre FedWatch de CME Group, contre 42% environ hier.



Sur le compartiment obligataire, cela se traduit par un léger repli des rendements obligataires, avec un papier à dix ans qui revient vers 4,22%, à comparer avec 4,24% la veille.



Du côté des devises, le dollar hésite avant les annonces de la Fed, ce qui permet à l'euro de remonter au contact de 1,08 alors que les cambistes semblaient privilégier jusqu'ici le scénario d'une première baisse de taux de la BCE, plutôt que de la banque centrale américaine.





