Wall Street: l'inflation ne cesse de surprendre

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue en hausse jeudi suite à la publication de l'indice 'PCE' des prix, venu confirmer le net ralentissement des tensions inflationnistes aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,6%, annonçant un début de séance positif.



Le Département américain du Commerce a annoncé ce matin que l'indice d'inflation de base dit 'core PCE', très surveillé par la Réserve fédérale, avait décéléré à 3,5% en octobre sur un an, après une augmentation de 3,7% en septembre.



Ce nouveau ralentissement renforce les espoirs d'une prochaine baisse des taux directeurs de la Fed, le principal moteur à l'origine du rebond boursier de cet automne.



'Le changement de cap que nous espérons depuis des mois pour les politiques monétaires des banques centrales n'a jamais été aussi près de se réaliser', souligne Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest.



'Le reflux inflationniste se confirme des deux côtés de l'Atlantique et s'accompagne par un ralentissement économique qui était l'objectif recherché par les autorités monétaires', ajoute-t-il.



'Tout indique que 2024 sera une année de baisse des taux', conclut le professionnel.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se stabilise dans la zone de 4,30%, au plus bas depuis le mois de septembre.



Du côté des changes, le dollar repart de l'avant, alors que certains traders tablent désormais sur première baisse de taux de la part de la BCE, avant la Fed. L'euro revient ainsi autour de 1,0915 face au billet vert.



Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprend également du terrain (+1,4% à presque 79 dollars) en attendant les conclusions de la réunion de l'Opep, qui pourrait se solder par la mise en place de nouvelles mesures destinées à soutenir les prix.





