Wall Street: l'inflation met la Fed sous pression information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 15:12

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse jeudi matin après la publication des derniers chiffres de l'inflation, qui font apparaître une hausse de prix bien plus forte que prévu et confortent le scénario de futures hausses de taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais accusent des replis allant de 0,4% à 1,4%, annonçant une ouverture dans le rouge.



La hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis s'est encore accélérée au mois de janvier, notamment en raison d'une progression marquée des prix de l'essence et du gaz.



En rythme annuel, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 7,5% le mois dernier, après +7% en décembre, selon les chiffres du Département du Travail.



Il s'agit de sa plus forte hausse depuis 1982.



Au-delà de la hausse des prix de l'énergie, l'accélération de l'inflation se généralise et touche maintenant des postes tels que les véhicules d'occasion, dont les prix ont grimpé de plus de 40% en un an.



Ces chiffres - qui sont susceptibles de justifier de futurs relèvements des taux d'intérêt de la Fed afin d'éviter une surchauffe des prix - entraînent une remontée du dollar et du rendement des Treasuries.



Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans repart ainsi à la hausse pour désormais dépasser 1,97%, un niveau à nouveau proche des pics de deux ans atteints cette semaine.



Dans une note diffusée lundi, les stratèges de Danske Bank prévenaient que des chiffres plus élevés que prévu de l'inflation aujourd'hui risqueraient d'entraîner une hausse de 50 points de base des taux de la Fed en mars.



Autre élément plaidant pour une accélération du resserrement monétaire, le nombre des inscriptions au chômage a baissé a diminué à 223.000 la semaine dernière, contre 239.000 une semaine plus tôt.



Les places boursières européennes, qui évoluaient peu à la mi-journée, se sont toutes retournées à la baisse après les chiffres de l'inflation américaine.