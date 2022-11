Wall Street: l'inflation envoie des signes d'apaisement information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 15:14

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue en forte hausse jeudi matin, portée par les derniers chiffres de l'inflation qui confortent le scénario d'une prochaine pause de la Fed sur ses taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 prennent respectivement 3,2% et 4,4%, annonçant un début de séance sur les chapeaux de roue.



Les contrats à terme ont fortement accentué leur progression après la parution d'une statistique d'inflation éloignant le risque d'un durcissement monétaire accéléré.



Les prix de détail ont en effet ralenti plus fortement que prévu en octobre, la remontée des coûts de l'énergie ayant été tempérée par une modération des prix alimentaires.



En excluant l'énergie et l'alimentation, les prix à la consommation n'ont augmenté que de 0,3% le mois dernier, alors que les analystes prévoyaient une hausse de 0,5%.



En rythme annuel, l'inflation 'core' ressort à 6,3%, contre 6,6% en septembre, là où le marché espérait un chiffre de 6,5%.



La conclusion de ces chiffres, c'est que l'inflation s'apaise un peu, ce qui pourrait permettre à la Fed de se montrer un peu plus patiente dans sa politique de resserrement monétaire, un élément porteur pour les actions.



'Il y a de plus en plus de signes que l'inflation a atteint un pic et qu'elle est en train de retomber', se félicitent les analystes de Commerzbank.



'La prochaine hausse de taux par la Fed devrait donc être plus modeste', ajoutent-ils en réaction à ces chiffres.



L'apaisement des inquiétudes autour de l'inflation et des taux d'intérêt va permettre aux investisseurs de se focaliser sur la bonne résistance de l'économie américaine.



Les statistiques des prix à la consommation, qui confortent le scénario d'une prochaine pause dans le cycle de durcissement monétaire, font reculer de manière spectaculaire les rendements des emprunts d'Etat américains.



Le rendement des Treasuries à dix ans décroche lourdement sous les 4% pour atteindre, à 3,93%, un plus bas de quasiment un mois.



Le dollar souffre lui aussi de la modération de l'inflation, qui éloigne la perspective d'une remontée rapide des taux d'intérêt, pour se traiter autour du seuil de 1,0125 face à l'euro.