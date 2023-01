Wall Street: l'inflation éclipse les résultats d'Intel information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 17:01

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en légère hausse vendredi, portée par des espoirs de ralentissement de l'inflation, même si les résultats inférieurs aux attentes d'Intel incitent à une certaine prudence.



En fin de matinée, le Dow Jones grappille 0,1% à 33.965,1 points, tandis que le Nasdaq Composite avance plus nettement, signant un gain de 0,4% à 11.561,4 points.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones gagne pour l'instant 2% et le Nasdaq s'adjuge plus de 3,7%.



Les contrats à terme étaient pourtant orientés à la baisse en tout début de journée suite aux faibles résultats publiés la veille par Intel, le géant des semi-conducteurs.



Freinant la hausse du Dow, Intel décroche de presque 7% ce matin après avoir dévoilé des résultats de quatrième trimestre très inférieurs aux prévisions et livré des perspectives encore plus mauvaises que prévu.



Le titre entraîne d'autres sociétés du secteur vers le bas et l'indice sectoriel de Philadelphie perd 1%, tandis que l'indice S&P des technologiques lâche 0,1%.



'Tout le monde se demande si Intel n'est pas le canari dans la mine', explique un analyse suivant la valeur.



En revanche, American Express bondit de 10% et signe la plus forte hausse hausse du Dow après avoir publié des revenus trimestriels en progression de 17%, sur fonds de dépenses record de la part des titulaires de ses cartes.



Mais la hausse de Wall Street est surtout favorisée par des chiffres rassurants sur l'inflation qui apaisent, encore un peu plus, les inquiétudes liées au durcissement monétaire orchestré par la Fed.



Les prix à la consommation mesurés par l'indice des prix PCE ont en effet affiché en décembre une progression de 5% sur un an, contre +5,5% en novembre.



Hors énergie et alimentation, l'indice PCE 'core' - la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale - augmente de 4,4% sur un an, contre +4,7% le mois précédent.



Ces données rassurent les investisseurs quant à l'évolution de l'inflation, qui devrait conduire la Réserve fédérale à lever le pied dans la voie du resserrement monétaire.



En dehors de la statistique du PCE, les investisseurs ont appris ce matin que la confiance du consommateur américain avait rebondi plus fortement que prévu en janvier, suivant les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



L'indice 'UMich' est ainsi ressorti à 64,9 en version définitive, contre 59,7 en décembre, alors qu'il s'était établi à 64,6 en première estimation et que les économistes l'attendaient à 64,6 également.



Joanne Hsu, l'auteure de l'enquête, révèle néanmoins que les risques économiques sont orientés à la baisse, deux-tiers des consommateurs interrogés déclarant s'attendre à un retournement de la conjoncture au cours de l'année qui vient.