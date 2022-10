Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: l'inflation devrait plomber la tendance information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 15:02









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se dirige vers un net décrochage à l'ouverture ce jeudi, à en croire les futures sur le S&P 500 (-2%) et le Nasdaq 100 (-2,8%), sous le poids de la parution il y a une demi-heure de chiffres de l'inflation préoccupants.



D'après le Département du Travail, l'inflation en rythme annuel aux Etats-Unis a légèrement ralenti à 8,2% en septembre, mais hors énergie et produits alimentaires, deux catégories habituellement volatiles, elle s'est au contraire accéléré à 6,6%.



Ces chiffres sont de nature à conforter l'attitude 'faucon' de la Réserve fédérale, attitude qui apparait d'ailleurs nettement dans le compte-rendu, paru mercredi, de la dernière réunion de son comité de politique monétaire (FOMC) des 20 et 21 septembre.



'Ces minutes ont montré que ses responsables étaient bien davantage préoccupés par les risques liés à l'inflation que par les répercussions du durcissement de la politique monétaire sur l'emploi dont ils admettent un probable affaiblissement', rappelle Kiplink.



Autre donnée parue ce jeudi, les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté lors de la semaine du 3 octobre aux Etats-Unis, celles-ci s'établissant à 228.000, contre 219.000 la semaine précédente, toujours selon le Département du Travail.



Dans l'actualité des valeurs, BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs du monde, publie un bénéfice net ajusté en recul de 17% au titre du troisième trimestre 2022, malgré des afflux nets long terme de 65 milliards engrangés sur la période.



La compagnie Delta Airlines affiche de son côté, toujours au titre du trimestre écoulé, une marge opérationnelle à deux chiffres pour le deuxième trimestre de suite, à 10,4%, ainsi qu'un chiffre d'affaires trimestriel record.





