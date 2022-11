Wall Street: l'inflation continue de rassurer information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 15:18

(CercleFinance.com) - Après avoir marqué une pause la veille, Wall Street semble prête à repartir de l'avant mardi en début de séance, dynamisée par les bons résultats de Walmart et par la publication d'un indicateur d'inflation meilleur que prévu.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais affichent des gains allant de 1,7% à 2,7%, annonçant une ouverture en forte hausse.



Les contrats à terme ont accentué leur progression suite à la parution, une heure avant l'ouverture, de chiffres de l'inflation confortant le scénario d'une prochaine pause de la Fed sur ses taux.



Selon le Département du Travail, les prix à la production se sont accrus de 0,2% en octobre par rapport au mois précédent, leur augmentation atteignant encore 0,2% hors alimentation et énergie.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie à 8% en données brutes, marquant un net ralentissement après +8,4% au mois de septembre.



Cet indicateur apaise les craintes sur l'inflation et éloigne le cauchemar des investisseurs, c'est-à-dire une accélération continue des prix qui conduirait la Réserve fédérale à appuyer toujours plus fort sur la voie du resserrement monétaire.



La conclusion de ces chiffres renforce le scénario de plus en plus privilégié par les marchés, à savoir que l'inflation revient progressivement sous contrôle, ce qui devrait permettre à la Fed de se montrer plus patiente, un facteur évidemment porteur pour les actions.



Parallèlement, l'indice 'Empire State' de la Fed de New York est ressorti à +4,5 ce mois-ci, contre -9,1 en octobre, en territoire positif pour la première fois depuis le mois de juillet dernier.



Tous ces chiffres semblent aller dans le sens d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, marqué par un ralentissement de l'activité avec reflux de l'inflation sans période de récession.



Le regain d'appétit pour le risque a été renforcé par de bons résultats d'entreprises venus encore un peu plus soulager les investisseurs sur l'état de la conjoncture.



Walmart est attendu en hausse de plus de 6% à l'ouverture après avoir de nouveau relevé ses prévisions de bénéfice pour l'exercice en cours à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.



Le géant de la distribution a également approuvé une nouvelle autorisation de rachats d'actions pour un montant pouvant aller jusqu'à 20 milliards de dollars.