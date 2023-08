Wall Street: l'inflation conforme aux attentes en juillet information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 15:17

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue en hausse jeudi matin suite à la publication de chiffres des prix à la consommation confirmant la tendance à l'apaisement des tensions inflationnistes aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais gagnent entre 0,5% et 1%, annonçant un début de séance favorable.



Bonne nouvelle, les prix à la consommation n'ont que légèrement augmenté le mois dernier en raison notamment d'un repli des coûts de l'électricité et des véhicules d'occasion, signe d'une modération des pressions sur les prix.



Le Département américain du Travail a annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation (CPI) avait progressé de 0,2% en juillet, tout comme au mois de juin.



Sur un an, le CPI affiche une augmentation de 3,2%, contre +3% le mois précédent, mais ce chiffre se situe en ligne avec le consensus.



Hors énergie (-12,5%) et produits alimentaires (+4,9%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 4,7% le mois dernier, un niveau un peu inférieur au consensus de marché.



Ces chiffres - à peu près conformes aux attentes - pourraient un peu alléger la pression sur la Réserve fédérale américaine, qui se réunira les 19 et 20 septembre, pour qu'elle poursuive son cycle de resserrement monétaire.



Selon le baromètre 'FedWatch' du CME Group, les investisseurs estiment désormais à plus de 90% la probabilité d'un 'statu quo' de la Fed à l'issue de sa prochaine réunion, contre encore 86% hier.



Le rendement des Treasuries à dix ans a accentué son repli après la publication de cette statistique, repassant sous la barre très surveillée des 4%.



'Ces données confirment notre point de vue selon lequel la Réserve fédérale ne réservera plus ses taux d'intérêt', ont réagi dans une note de recherche les économistes de Commerzbank.