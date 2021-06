Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'inflation au zénith de 13 ans, record du S&P Cercle Finance • 10/06/2021 à 23:10









(CercleFinance.com) - Wall Street progresse mollement (le Dow Jones grappille +0,06%) alors que d'importantes résistances sont testées : à noter ce nouveau record absolu du S&P500 à 4.250Pts en intraday pour une clôture à 4.239 (+0,47%) contre 4.238 au plus haut le 7 mai. Un double-top historique est peut-être en train de se dessiner. Le Nasdaq s'adjuge +0,78% à 14.020 mais reste à 1% de son zénith historique (14.175 le 16 février, puis 14.172 le 27 avril, puis 14.211 le 29 avril, toujours en intraday). A mi-séance, Dow Jones avançait de +0,5% et le Nasdaq de +0,7%: ce sont donc les 'industrielles' qui ont perdu un peu de terrain au fil des heures, alors que les taux longs poursuivaient leur décrue (-2Pts à 1,4700%) après un bref 'pic' de stress vers 1,525%, juste après la publication du 'CPI' du mois de mai. En effet, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,6% le mois dernier en rythme séquentiel (après une hausse de 0,8% en avril) pour s'établir à +5% en rythme annuel (le plus élevé depuis août 2008, cela fait presque 13 ans). Le Département du Travail indique également que l'inflation 'core' (hors énergie et produits alimentaire) s'est établie à +0,7% en mai, déjouant un consensus de +0,5% L'indice des prix 'core' grimpe donc à +3,8% en rythme annuel, bien au-dessus des attentes des analystes. Par ailleurs, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine du 31 mai aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 376 000, contre 385 000 la semaine précédente. Il s'agit du niveau le plus faible enregistré depuis mars 2020, précise le rapport. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 402 500, en recul de 25 500 d'une semaine à l'autre. Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a diminué de 258 000 la semaine du 24 mai, à 3 499 000. Côté valeurs, le Nasdaq a été dopé par Adobe +4,1%, Illumina +3,8%, F5 Networks +3,5%, Cadence +2,7%, Microsoft +1,4%... Côté baisses, pas d'écarts spectaculaires : repli des valeurs liées au crédit ou à la promotion immobilière comme Beazer Homes -5%, Dr Horton -3,1%, Lennar -2,9%, Regions -2,8%, Citizens -2,5%, Wells fargo -1,8%, Citigroup -1,6%... et c'est un peu à part dans le secteur financier, Goldman Sachs chutait de -2,3% et Caterpillar -3,8% finissait lanterne rouge du Dow Jones.

