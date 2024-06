Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: l'inflation amène un peu de visibilité information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait démarrer en hausse vendredi matin suite à la publication d'un indice des prix PCE parfaitement conforme aux attentes, ce qui rassure quant à l'évolution de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant une ouverture positive pour cette dernière séance du mois de juin et du premier semestre.



Le Département du Commerce a annoncé plus tôt dans la matinée que l'indice des prix 'PCE' à la consommation, la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale, avait augmenté de seulement 0,1% en mai.



L'inflation de base 'core PCE', qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, affiche lui aussi une progression très limitée de 0,1%.



Ces chiffres - qui vont dans le sens d'une poursuite du mouvement de désinflation - sont venus conforter la perspective d'une première baisse de taux de la Fed en septembre, dont la probabilité est toujours évaluée à 59,5% par les investisseurs.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans - qui évoluait déjà sur une pente descendante ces derniers jours - se tasse encore pour repasser sous 4,27%.



La vie des entreprises et l'actualité économique animent également la cote.



Du côté des résultats, Nike est attendu en baisse de 15% à l'ouverture alors que le premier fabricant mondial d'articles de sport a fait état de ventes décevantes sur le trimestre écoulé et délivré des objectifs jugés prudents.



S'agissant de la politique, les investisseurs tentent de mesurer les implications du premier débat entre Joe Biden et Donald Trump, dont le candidat républicain semble être sorti vainqueur.



Selon un sondage CNN réalisé dans la nuit, Donald Trump a largement remporté ce premier duel télévisé en vue du scrutin de novembre, 67% des téléspectateurs lui accordant la victoire contre 33% au président sortant, jugé fatigué et confus.



Sur le front pétrolier, les cours du pétrole évoluent toujours à la hausse, se dirigeant ainsi vers une troisième semaine consécutive de progression.



Le baril de brut léger texan (WTI) parvient ainsi à se hisser au-dessus des 82 dollars pour revenir au contact de plus hauts depuis la fin du mois d'avril.





