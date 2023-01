Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: l'inflation accueillie comme un 'fait accompli' information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 17:03

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se cherche une tendance jeudi suite à la publication du rapport mensuel sur l'inflation, qui témoigne d'un ralentissement des prix qui devrait conduire la Fed à lever le pied sur l'ampleur de la remontée de ses taux.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 34.047,8 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,3% à 10.903,4 points.



Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le Département du Travail a annoncé que l'indice des prix à la consommation avait augmenté de 6,5% en décembre 2022 par rapport au même mois de 2021, un taux parfaitement conforme aux attentes des économistes.



Hors énergie (+7,3%) et produits alimentaires (+10,4%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 5,7% le mois dernier, un niveau là encore en ligne avec les anticipations du marché.



Ces chiffres montrent que la politique monétaire restrictive conduite par la Fed afin de juguler l'inflation commence à porter ses fruits, puisque l'indice des prix à la consommation avait récemment culminé à un plus haut de 40 ans, à plus de 9%.



'La désinflation se poursuit au rythme attendu', commente Axel Botte, le stratégiste international d'Ostrum AM.



'Le marché reste persuadé que la Fed ne relèvera pas ses taux autant qu'elle ne l'indique dans les projections de décembre', ajoute-t-il.



'Moins de hausses de taux crée une dynamique de marché favorable au risque (actions, crédit et duration incluse) sur fond de baisse du dollar', rappelle l'analyste.



Les investisseurs évaluent désormais la probabilité d'un relèvement du loyer de l'argent de seulement 25 points de base le 1er février à 91%, contre 77% hier, à en croire le baromètre FedWatch.



Problème, les investisseurs avaient déjà bien anticipé ces chiffres rassurants, comme l'illustre le parcours des places boursières américaines ces dix derniers jours.



Au cours de clôture d'hier, le S&P 500 s'inscrivait en hausse de 3,4% depuis le 1er janvier tandis que le Nasdaq s'octroyait une progression d'environ 4,4% sur la période.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans retombe à 3,51% dans le sillage de la publication du rapport sur l'inflation, alors que le dollar rechute lui aussi pour revenir dans la zone de 1,0810 face à l'euro, un nouveau creux depuis avril dernier.