Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'inflation accueillie avec perplexité Cercle Finance • 13/11/2019 à 15:05









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse jeudi matin après une nouvelle cascade de records la veille, les investisseurs ayant accueilli de façon perplexe les indicateurs économiques du début de journée. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent autour de 0,3%, annonçant une ouverture plutôt défavorable. Le marché a étudié avec attention les chiffres des prix à la consommation, publiés avant l'ouverture, qui montrent une inflation légèrement plus forte que prévu. Le Département du Travail a fait état d'une augmentation de 0,4% des prix à la consommation en rythme séquentiel aux Etats-Unis le mois dernier, là où les économistes ne prévoyaient en moyenne qu'un gain de 0,3%. Ces données semblent susceptibles de justifier une pause dans le cycle de baisses des taux d'intérêt de la Fed, au moment où le marché s'interroge sur la nécessité de la politique monétaire accommodante menée par l'institution. Autre élément susceptible d'influencer la tendance, Donald Trump n'a évoqué hier aucune avancée concrète dans les négociations commerciales avec la Chine lors de son discours prononcé à New York. Au contraire, le président américain a menacé Pékin de nouvelles majorations de droits de douane au cas des concessions ne devaient pas arriver. Si les investisseurs semblent hésiter à pousser les indices au-delà de leurs récents records, la tendance haussière demeure, elle, intacte, à en croire les spécialistes. 'On voit bien que le plus petit accès de faiblesse continue d'être acheté sur le S&P 500, comme c'a été le cas hier après-midi quand un retour dans la zone des 3080 points s'est dessiné', fait notamment valoir IG.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.