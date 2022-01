Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: l'inflation accouche d'une souris information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 17:47









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans direction claire mercredi, les investisseurs hésitant sur la marche à suivre après une statistique de l'inflation faisant apparaître des conclusions contrastées.



En fin de matinée, le Dow Jones grignote ainsi moins de 0,1% à 36.284,2 points tandis que le Nasdaq Composite avance d'à peine 0,2% à 15.176,2 points.



L'indice des prix à la consommation a décéléré le mois dernier, ressortant en hausse de 0,5% contre +0,8% en novembre, la hausse du coût de l'automobile et des loyers ayant été tempérée par un repli des prix de l'énergie.



Ces chiffres conformes aux attentes, c'est-à-dire sans mauvaise surprise, avaient permis aux 'futures' de Wall Street d'accroître leur gains en cotations avant-Bourse.



Parallèlement, le dollar creuse ses pertes après la publication de cette statistique, qui laisse entendre que la Réserve fédérale restera sur une trajectoire de resserrement graduel de sa politique.



Les marchés de taux réservent un bon accueil aux chiffres de l'inflation puisque le rendement des T-Bonds à 10 ans se détend de 3,5 points à 1,7350%.



Si le CPI peut être interprété comme le signe d'une modération des pressions inflationnistes, les prix à la consommation exprimés en rythme annuel ont, eux, progressé de 7% en décembre, ce qui constitue un record de 1982.



'Les tensions liées à l'inflation continuent d'afficher un caractère généralisé', s'inquiètent de leur côté les économistes de Commerzbank.



'La première hausse de taux de la Réserve fédérale se rapproche à grands pas', souligne ainsi la banque allemande.



Côté valeurs, Tesla grimpe de 2,7% dans le sillage d'une note favorable des analystes de New Street Research, qui font du fabricant de véhicules électriques l'une de leurs valeurs préférées pour 2022.





