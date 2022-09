Wall Street: l'inflation a fait l'effet d'une douche froide information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains ont dévissé mardi, les chiffres de l'inflation ayant fait l'effet d'une douche froide : le Dow Jones a abandonné plus de 3,9% à 31105 points, tandis que le Nasdaq Composite a décroché de presque 5,2% à 11634 points.



Les investisseurs ont peu apprécié l'inflation américaine plus forte qu'anticipé : en rythme annuel, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 8,3% le mois dernier, après +8,5% en juillet et alors que Jefferies espérait un ralentissement vers 8%.



'L'inflation sous-jacente a même repris de l'élan, s'élevant à 6,3%, son plus haut niveau depuis mars', soulignait Commerzbank, pour qui 'une nouvelle hausse des taux de la Fed de 75 points de base la semaine prochaine est pratiquement certaine'.



A la lumière de ces indicateurs, les traders ont en effet révisé leurs pronostics sur l'issue de la prochaine réunion de la Fed, la probabilité d'une hausse de 75 points de base étant désormais évaluée à 82%, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



D'après le même baromètre, celle d'un relèvement d'un point de pourcentage est maintenant estimée à 18%, et plus aucun intervenant n'anticipe une hausse de taux qui serait limitée à seulement 50 points de base.



Cette publication a pesé sur l'obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans ayant ainsi repris six points de base à 3,42%, et celui à deux ans ayant même bondi de 19 points de base à 3,75%, un plus haut depuis novembre 2007.



Dans l'actualité des valeurs, Oracle a limité la casse (-1,4%), aidé par la publication par l'éditeur de progiciels d'un BPA ajusté en croissance de 8% à taux de changes constants, au titre de son premier trimestre 2022-23.