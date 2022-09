Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: l'indice PCE réveille les inquiétudes information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 15:27









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait repartir à la baisse jeudi matin, interrompant son rebond de la veille suite à la publication d'indicateurs économiques ravivant les craintes d'une accélération de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture,



Comme prévu, le Département du Commerce a confirmé ce matin que l'activité économique s'était contractée de 0,6% au deuxième trimestre, les entreprises ayant nettement réduit leurs investissements avec la menace d'une récession.



Plus surprenant, l'indice des prix dit 'PCE' - très surveillé par la Réserve fédérale - a été revu à la hausse pour faire apparaître une progression de 7,3% en rythme annuel, après une première estimation de +7,1%.



Hors éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, le PCE en version 'core' s'est établi à +4,7%, à comparer avec +4,4% dans sa précédente estimation.



Ce nouveau dérapage de l'inflation laisse craindre une poursuite, voire une accélération, du resserrement monétaire actuellement orchestré par la Réserve fédérale.



Sachant que le président Fed, Jerome Powell, a prévenu que la maîtrise de l'inflation serait 'douloureuse', les investisseurs s'attendent à ce que ces mesures plongent potentiellement l'économie en possible récession.



Ces risques inflationnistes interviennent surtout alors que bon nombre d'entreprises ont prévenu que la hausse de leurs coûts mettaient en péril leurs marges bénéficiaires.



En Allemagne, l'inflation s'est encore accélérée au mois de septembre pour atteindre la barre symbolique des 10% en rythme annuel, contre 7,9% en août.



Si les investisseurs sont confrontés à quelques motifs de préoccupation du côté de l'inflation, le marché du travail confirme, lui, sa santé étincelante.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont ainsi diminué pour s'établir à 193.000 la semaine passée, contre 209.000 (chiffre révisé) la semaine précédente, selon les chiffres du Département du Travail.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.