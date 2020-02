Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'indice ISM manufacturier conforte le rebond Cercle Finance • 03/02/2020 à 16:40









(CercleFinance.com) - Wall Street semble vouloir entamer le mois de février avec une franche hausse, le chiffre meilleur qu'attendu de l'indice ISM du secteur manufacturier l'emportant sur les craintes liées à la propagation du coronavirus. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 1,3% à 28.623,2 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 1,6% à 9298,5 points. La semaine passée, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants de fonds américains - avait reculé de 2,1%, portant son repli depuis le 1er janvier à 0,2%, soit sa plus mauvaise performance pour un mois de janvier depuis 1949. L'Institute for Supply Management a annoncé ce matin que son indice ISM pour le secteur manufacturier américain était ressorti à 50,9 au titre du mois écoulé, à comparer à 47,8 en décembre. Cet indicateur, désormais repassé au-dessus de la barre des 50 points, est jugé de bon augure pour la croissance américaine au premier trimestre, même si l'activité a depuis été affectée par la rapide extension du c-nov chinois. Pesant quelque peu sur la tendance, le secteur de l'énergie cède 0,8% en réaction à la baisse marquée des cours du pétrole. Sur le NYMEX, le brut léger américain perd 0,8% à 51,1 dollars. 'La flambée de l'épidémie de coronavirus pourrait finir par affecter la croissance de la demande de pétrole si le virus devait continuer de se propager, ce qui pourrait entraîner un excédent prolongé en raison de l'accroissement de la production au Brésil, en Norvège et aux Etats-Unis', avertit aujourd'hui Fitch Ratings. Côté valeurs, Nike bondit de presque 5% suite au relèvement de 'neutre' à 'achat' des analystes d'UBS. Uber s'adjuge plus de 3% alors que les analystes de Wedbush ont décidé de faire de l'action l'une de leurs 'meilleures idées', jugeant que les 'nuages noirs' qui se sont accumulés au-dessus de l'entreprise depuis son introduction en Bourse sont en train de disparaître.

