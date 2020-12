Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'indécision domine après le chômage Cercle Finance • 10/12/2020 à 16:57









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert sur une note hésitante jeudi matin après la publication de chiffres des inscriptions au chômage montrant une interruption de l'amélioration du marché du travail. Une heure après le coup d'envoi, le Dow Jones se replie de 0,3% à 29.969,8 points, tandis que le Nasdaq Composite avance symétriquement de 0,3% à 12.379,5 points. Publiées avant l'ouverture, les inscriptions aux allocations chômage ont fortement progressé la semaine dernière aux Etats-Unis, à en croire les chiffres du Département du Travail, qui a dénombré 853.000 nouveaux dossiers, contre 716.000 la semaine précédente Cette statistique - près de quatre fois supérieure aux chiffres qui précédaient la pandémie - laisse craindre que l'amélioration du marché de l'emploi tend à s'interrompre après plusieurs mois de dynamique favorable. Les investisseurs se disent néanmoins que ces mauvais chiffres pourraient convaincre la Réserve fédérale d'adopter de nouvelles mesures de soutien à l'économie et le Congrès de mettre en place rapidement une nouvelle enveloppe de stimulus budgétaire. A Washington, les parlementaires peinent toutefois à valider un nouveau plan de soutien de 920 milliards de dollars, qui aurait reçu le feu vert de Steven Mnuchin, mais qui ne serait toujours pas approuvé par la majorité républicaine au Sénat. 'Pendant ce temps-là, les Etats-Unis ont surpassé mercredi pour la première fois le seuil des 3.000 décès journaliers liés au Covid et le nombre des nouveaux cas quotidiens demeure bien au-dessus des 200.000', se désole Wells Fargo. Côté valeurs, Starbucks s'envole de presque 5% après avoir dessiné hier à l'occasion d'une rencontre virtuelle avec les investisseurs sa trajectoire de croissance pour les prochaines années. Tesla perd de son côté près de 2% dans le sillage d'un abaissement de recommandation à 'neutre' de New Street Research, Pierre Ferragu estimant que la hausse des derniers mois est désormais allée trop loin. Les regards des investisseurs devraient se tourner d'ici à la fin de matinée sur les cours d'Airbnb, qui entre en Bourse aujourd'hui sur la base d'un prix d'introduction de 68 dollars.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.