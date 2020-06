Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'incertitude reprend le dessus Cercle Finance • 18/06/2020 à 15:08









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse jeudi matin, l'incertitude liée à l'évolution du Covid-19 et à la reprise économique reprenant le dessus après l'embellie boursière des derniers jours. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,1% à 0,7%, annonçant une ouverture en territoire positif. Les investisseurs s'inquiètent de la perspective d'une seconde vague de coronavirus dans les Etats américains les plus peuplés, comme le Texas, la Floride et la Californie, susceptible d'entraîner de nouvelles mesures de confinement. 'Nous restons (...) prudents face à une deuxième vague de virus aux Etats-Unis et à une nouvelle augmentation des cas de Covid-19 en Amérique latine, ce qui pourrait venir anéantir les espoirs suscités par l'assouplissement des mesures de confinement en Europe et en Asie', explique ainsi l'équipe de recherche et de stratégie de SPDR. Dans ces conditions, les intervenants de marché pourraient hésiter à pousser les marchés américains plus en avant, alors que les perspectives économiques restent très incertaines. 'Avec des marchés d'actions qui évoluent à des niveaux proches de leurs plus hauts et qui se traitent sur la base de niveaux de valorisation élevés, nous pensons qu'il est désormais temps de se montrer sélectifs', ajoute Barclays. 'Nous pensons que les actions européennes sont aujourd'hui plus attractives que les valeurs américaines', fait valoir la banque britannique. S'ils perçoivent un potentiel baissier du côté de Wall Street, les analystes de Barclays maintiennent une recommandation 'surpondérer' sur Facebook, Amazon.com, Netflix et Alphabet (Google), les fameux 'FANG'. Autre motif de prudence, le Département américain du Travail a annoncé ce matin avoir dénombré 1.508.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 1.566.000 la semaine précédente. Si le rythme des inscriptions au chômage continue donc de ralentir, cette décélération se fait dans de moindres proportions que ce qu'espérait le consensus, puisque les économistes visaient sur 1,3 million d'inscriptions. Cette statistique pourrait néanmoins fournir à la Réserve fédérale un argument supplémentaire pour muscler encore un peu plus ses mesures de soutien à l'économie.

