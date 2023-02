Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: l'incertitude monétaire pèse sur la tendance information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 15:09









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait reculer jeudi dans les premiers échanges sous le coup d'indicateurs jugés peu rassurants dans l'optique d'une poursuite du resserrement monétaire actuellement opéré par la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais perdent entre 0,8% et 1,4%, annonçant un début de séance dans le rouge.



La publication de plusieurs indicateurs confirmant la bonne résistance de l'économie américaine est venue alimenter les préoccupations des investisseurs quant à l'évolution de la politique de la Réserve fédérale.



Les inscriptions aux allocations chômage n'ont reculé que de 1000 lors de la semaine passée, selon le Département du Travail, un chiffre qui témoigne d'un marché du travail toujours sous tension.



Autre statistique publiée avant l'ouverture, celle des prix à la production, qui ont enregistré le mois dernier une hausse plus forte que prévu du fait d'un net rebond des coûts de l'énergie.



Ces dernières données suggèrent que l'inflation peine toujours à refluer, ce qui pourrait compromettre une interruption - ou 'pivot' - du mouvement de hausse des taux d'intérêt de la Fed.



Sur le front de l'immobilier, le Département du Commerce a fait état d'un repli de 4,5% des mises en chantier de logements en janvier tandis que les permis de construire de logements américains - censés préfigurer les mises en chantier futures - sont restés stables.



Seul mauvais chiffre du jour, l'indice mesurant l'activité courante de la Fed de Philadelphie ('Philly Fed') est passé de -8,9 le mois dernier à -24,3 en février.



Les signes de solidité de l'économie américaine, ainsi que le reflux très progressif de l'inflation, ont récemment entraîné une phase de temporisation à New York en renforçant le scénario d'une poursuite du durcissement de la politique de la Fed.



Mercredi, Wall Street avait ainsi terminé sur une hausse mesurée, l'indice Dow Jones ayant terminé la séance sur un un gain symbolique de 0,1% et le Nasdaq sur une petite progression de 0,3%.





