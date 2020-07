Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'immobilier a le vent en poupe Cercle Finance • 22/07/2020 à 16:45









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se maintient dans le vert jeudi, un indicateur favorable sur la conjoncture dans l'immobilier lui permettant de conforter ses gains initiaux. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones progresse de 0,1% à 26.867 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 0,3% à 10.716,2 points. Les marchés d'actions américains avaient débuté en très légère hausse ce matin en dépit du regain de tension entre Washington et Pékin, qui ne semble pas totalement décourager la prise de risque. Cette nuit, la Chine a fermement condamné la demande des Etats-Unis de fermer le consulat général de Chine à Houston, affirmant que cette décision constituait une 'provocation politique' La tendance positive s'est renforcée avec la publication, une demi-heure après le début des échanges, d'une hausse de près de 21% des ventes de logements anciens en juin, accréditant le scénario d'un rebond en 'V' du secteur résidentiel. Cette agréable surprise, qui s'accompagne d'une remontée des prix des maisons et des appartements, profite notamment aux valeurs de l'immobilier, avec une hausse de l'indice sectoriel Dow Jones US Real Estate Index. Cette bonne nouvelle sur la conjoncture permet surtout d'occulter les préoccupations sanitaires, qui ont poussé le président américain Donald Trump à déclarer hier que la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis allait probablement 's'aggraver avant de s'améliorer'. Sur le plan des valeurs, Pfizer grimpe de 2,5% après avoir indiqué que le gouvernement américain lui avait commandé 100 millions de doses de son projet de vaccin contre le Covid, un contrat estimé à quelque deux milliards de dollars. Coca-Cola surperforme lui aussi le Dow Jones en gagnant 1,4% à la faveur d'un relèvement de recommandation de Morgan Stanley. Texas Instruments cède de son côté 2% au lendemain de la publication d'un BPA de 1,48 dollar au titre de son deuxième trimestre, pourtant supérieur de 30% aux estimations du consensus.

