Wall Street: l'IA en soutien dans l'attente de la Fed

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse lundi, à deux jours des décisions de politique monétaire de la Fed, dans l'espoir d'un message conciliant de la part de la banque centrale américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais progressent de 0,2% à 1,2%, annonçant un début de semaine dans le vert.



Les marchés d'actions américains ont signé un début d'année en fanfare, mais la poursuite de leur élan haussier va en partie dépendre de ce que dira la Réserve fédérale ce mercredi.



La Fed devrait indiquer dans son communiqué qu'elle ne touchera pas à son principal taux directeur, mais les investisseurs vont analyser son communiqué afin de se forger une conviction sur la date qu'elle choisira pour commencer à réduire ses taux.



Et si jamais la Fed devait suggérer qu'elle pourrait aller moins vite que ce à quoi ils s'attendent, l'élan de Wall Street pourrait être brisé, au moins pour le moment.



'En décembre, le scénario médian du 'dot chart' pointait à trois baisses de taux en 2024', rappellent les économistes d'Oddo BHF. 'Le risque est qu'il soit révisé à deux', prévient la banque privée.



Les indicateurs récents ont écarté le scénario d'une récession au Etats-Unis, plaidant au contraire pour le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de la première économie du monde.



Mais si les preuves de la bonne santé de l'économie américaine se confirment, la Fed pourrait ralentir sur la voie de l'assouplissement monétaire et freiner du même coup l'enthousiasme des marchés financiers.



Si l'économie américaine continue de bien se porter, et l'inflation de résister, la question d'un 'statu quo' prolongé, voire d'une nouvelle hausse des taux, pourrait même finir par se poser.



En attendant de nouvelles indications sur la trajectoire des taux, de nouvelles avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) devraient animer la séance.



Les investisseurs seront particulièrement attentifs à la 'keynote' que Jensen Huang, le patron de Nvidia, doit tenir dans la journée en direct du 'SAP Center' de San José (Californie) afin de dévoiler les dernières nouveautés dans l'IA.



Le titre Alphabet est également attendu en forte hausse alors que des spéculations évoquent la volonté d'Apple d'intégrer Gemini, l'outil d'IA mis au point par Google, au sein de son écosystème.



Aucun indicateur ne figure en revanche à l'agenda du jour.





