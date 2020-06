Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'humeur des investisseurs s'assombrit Cercle Finance • 11/06/2020 à 17:05









(CercleFinance.com) - Après avoir enchaîné les records au cours des dernières séances, la Bourse de New York a ouvert en forte baisse jeudi matin, les investisseurs préférant prendre leurs bénéfices après une série de nouvelles incitant à la prudence. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones décroche ainsi de 3,6% à 26.008,5 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,8% à 9835,2 points. Les actifs à risque ont eu le vent en poupe ces dernières semaines, la fin des mesures de confinement étant venue s'ajouter à un soutien fiscal et monétaire sans précédent au niveau mondial. A la faveur de quelques statistiques meilleures que prévu, les investisseurs ont réalisé que le point bas de l'activité économique avait sans doute été atteint au mois d'avril. Ce rally 'printanier' s'est accompagné d'une rotation en faveur des actions cycliques, au détriment des valeurs de rendement et des titres les plus défensifs. Mais l'ambiance a changé hier soir avec les déclarations prudentes de Jerome Powell, le président de la Fed, qui a douché les espoirs d'une reprise rapide de l'économie américaine. Les nouvelles projections de la Fed montrent en effet que les responsables monétaires anticipent une contraction de 6,5% de l'économie américaine en 2020. Autre motif de déception, l'institution ne pronostique pas de retour des Etats-Unis à leur plein potentiel de croissance (+2% fin 2019) avant la fin 2021, voire le début 2022. Les dernières statistiques relatives au marché du travail illustrent, à ce titre, un ralentissement encore très timide du rythme des destructions d'emplois aux Etats-Unis. En données corrigées des variations saisonnières, les inscriptions aux allocations chômage ont atteint le nombre de 1.542.000 lors de la semaine du 6 juin, selon le Département du Travail. Ce sont tout de même 355.000 dossiers de moins que les 1.877.000 nouvelles inscriptions qui avaient été recensées la semaine précédente. La perspective d'une seconde vague d'infections au coronavirus aux Etats-Unis, confirmée par des chiffres de nouvelles contaminations qui repartent à la hausse au Texas, contribue également au changement d'humeur des marchés. Côté valeurs, Apple (-0,8%) surperforme légèrement la tendance après un relèvement d'objectif de cours de la part des analystes de Wells Fargo. A rebours de la cote, Target progresse de 0,6% après avoir annoncé un relèvement du montant de son dividende trimestriel.

