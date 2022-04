Wall Street: l'horizon économique s'obscurcit information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 08:11

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé en repli lundi soir, affaiblie par les tensions sur le compartiment obligataire et la chute du baril de pétrole, qui fait plier les poids-lourds énergétiques.



En fin de séance, le Dow Jones recule de près de -1,19% vers 34.308 points, tandis que le Nasdaq lâche -2,18% vers 13.412 points.



Les marchés réagissent défavorablement à la hausse continue des taux longs, avec un dix ans américain qui évolue autour de 2,75% après avoir atteint un nouveau pic de trois ans à 2,78% en tout début de matinée.



Ces tensions, alimentées par les craintes d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed, relancent les craintes d'un renchérissement du coût du financement des entreprises, voire d'une possible entrée en récession.



Cette dynamique constitue également une source d'inquiétude à l'approche des résultats trimestriels, qui devraient refléter les premières conséquences de la récente flambée de l'inflation.



Conséquence, la grande majorité des onze sous-indices sectoriels du S&P 500 évoluent dans le rouge, les valeurs liées à la technologie et à la santé réalisant notamment les plus mauvaises performances du début de journée.



Mais c'est le compartiment énergétique qui accuse de loin la plus forte baisse sectorielle, avec un recul de 2,3%.



Les cours du brut ne sont pas épargnés par les craintes sur la croissance mondiale, auxquelles viennent s'ajouter les inquiétudes concernant l'impact économique de la mise en place des nouveaux confinements en Chine.



Sur le NYMEX, le cours du brut léger américain abandonne ainsi 3,4% pour repasser sous la barre de 95 dollars le baril, à un creux de presque un mois.



Du côté des valeurs, le site de micro-blogging Twitter gagne 1,6% après avoir confirmé qu'Elon Musk, désormais son principal actionnaire, avait finalement pris la décision de ne pas rejoindre son conseil d'administration.



Le spécialiste américain des systèmes audio sans fil Sonos s'adjuge de son côté 1,6% après l'acquisition de Mayht, une société néerlandaise à l'origine d'une nouvelle technologie de transducteurs audio.



Goldman Sachs Group a annoncé la finalisation de l'acquisition de NN Investment Partners auprès de NN Group N.V. pour 1,7 milliard d'euros. NN Investment Partners sera intégré à Goldman Sachs Asset Management.



AT&T et Discovery ont annoncé avoir conclu leur transaction pour combiner les activités de WarnerMedia avec Discovery, donnant naissance à Warner Bros. Discovery, qui commencera à coter sur le Nasdaq ce 11 avril, sous le symbole boursier 'WBD'.