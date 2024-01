Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: l'horizon des taux préoccupe suite à l'emploi information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse vendredi matin suite à l'annonce d'un rebond des créations d'emplois au mois de décembre, qui freine l'espoir d'une prochaine baisse des taux de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent d'environ 0,3%, annonçant un début de séance dans le rouge.



L'hypothèse selon laquelle la Réserve fédérale pourrait s'abstenir de baisser ses taux en mars s'est renforcée ce matin avec la publication des derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis.



Dernier signe en date de la bonne santé de l'activité, l'économie américaine a créé 216.000 postes non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail, alors que le consensus n'en attendait que 150.000.



Suite à cette statistique, la proportion de traders pariant sur une hausse de taux de 25 points de base le 20 mars prochain a chuté à 53%, alors qu'elle était encore de 96% en début de semaine, selon FedWatch.



La vigueur du marché du travail pourrait en effet inciter la banque centrale américaine à reporter l'assouplissement de sa politique monétaire.



Sur les marchés, le rendement des Treasuries à 10 ans a franchi à la hausse la barre des 4% après la statistique, prenant plus de six points de base à plus de 4,05%.



Le dollar a aussi accentué sa progression, faisant retomber l'euro à 1,0930.



Sur le marché pétrolier, le cours du brut léger américain progresse de 1,8% à 73,5 dollars, toujours soutenu par des facteurs géopolitiques.



Sur l'ensemble de la semaine, la tendance est à la baisse pour les marchés d'actions américains, ce qui illustre bien les incertitudes des investisseurs concernant l'horizon des baisses de taux de la Fed.



Le marché prendra connaissance peu après l'ouverture de l'indice ISM des services et des commandes à l'industrie, qui permettront d'en savoir plus sur la santé de l'activité.





