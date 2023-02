Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: l'heure est à la circonspection information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 17:12









(CercleFinance.com) - Wall Street cède du terrain ce mercredi au lendemain des déclarations du président de la Fed Jerome Powell, qui a ouvert la voie à d'éventuelles hausses de taux supplémentaires cette année.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de plus de 0,2% à 34.070,8 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 1% à 11.991,5 points.



Les marchés d'actions américains avaient pris le chemin de la hausse hier suite aux propos, d'abord jugés sans surprise, tenus par Jerome Powell à l'occasion d'une conférence économique organisée à Washington.



Le patron de la Réserve fédérale a pourtant fait savoir que le durcissement de la politique monétaire pourrait à nouveau se renforcer dans les mois qui viennent, sous réserve que la conjoncture continue à s'améliorer.



'Powell a déclaré que la persistance de la vigueur du marché de l'emploi pourrait signifier que la remontée des taux directeurs pourrait s'achever à des niveaux bien supérieurs à ce que les marchés anticipent actuellement', soulignent les économistes de BofA.



La morosité de Wall Street n'empêche pas certaines sociétés, dont les résultats trimestriels ont convaincu, de se distinguer.



Uber progresse de 1% après avoir fait état de résultats de quatrième trimestre meilleurs qu'attendu, avec notamment un Ebitda ressorti bien au-dessus des attentes.



CVS Health gagne plus de 4% après avoir dévoilé un BPA ajusté quasiment stable à 1,99 dollar au quatrième trimestre, pour des revenus en augmentation de 9,5% à plus de 83,8 milliards.



Microsoft (+1,2%) s'inscrit en hausse pour la deuxième séance d'affilée, bénéficiant de plusieurs relèvements d'objectifs de cours suite à ses progrès dans l'intelligence artificielle (IA).



Au chapitre économique, les stocks des grossistes ont à peine augmenté en décembre (+0,1%), ce qui laisse penser que la tendance au déstockage se confirme sur fond de problèmes d'approvisionnement persistants.



Sur le front du pétrole, le baril de brut léger américain avance de 0,8% à 77,8 dollars après les dernières données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Ces statistiques montrent que les stocks de brut s'élevaient à 455,1 millions de barils à l'issue de la semaine du 30 janvier, soit une hausse de 2,4 millions de barils par rapport à la semaine précédente.





