Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: l'heure est à l'accalmie en attendant Powell information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 15:11

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir la séance de mardi comme elle avait terminé celle de la veille, c'est-à-dire autour de l'équilibre, à la faveur d'un léger tassement des rendements obligataires.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais sont tous inchangés ou presque, annonçant un début de séance sans grand changement.



Les investisseurs semblent disposés à vouloir temporiser à quelques minutes de l'intervention de Jerome Powell, devant faire suite à sa reconduction à la tête de la Fed.



Ce dernier s'exprimera ce matin devant le Sénat américain à l'occasion de son audition post-nomination par la commission des services bancaires, du logement et de l'urbanisme.



Après le ton restrictif des 'minutes' de la Fed dévoilées la semaine dernière, les investisseurs attendent d'être rassurés, au moins en partie, sur les intentions de la banque centrale en matière de taux d'intérêt.



En attendant, la détente sur les rendements obligataires offre une accalmie bienvenue sur les marchés d'actions.



Les rendements des bons du Trésor américain sont repartis à la baisse depuis hier et le dix ans revient ce matin à 1,7680% après avoir un temps flirté avec le niveau des 1,80%, un nouveau plus haut depuis la pandémie.



C'est dans ce contexte particulier que les intervenants de marché prendront connaissance, demain matin, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



Les opérateurs savent en effet que des données supérieures au consensus pourraient entraîner une nouvelle hausse des rendements des emprunts d'Etat et raviver les craintes sur de futures hausses de taux.



De surcroît, les investisseurs semblent ne pas trop vouloir s'engager avant le démarrage de la 'saison' des résultats trimestriels, dont le coup d'envoi sera donné vendredi par les publications géants bancaires JPMorgan Chase, Citi et Wells Fargo.



Aucun indicateur important n'est attendu ce mardi.