Wall Street : l'euphorie ne retombe pas, les T-Bonds flambent

(CercleFinance.com) - e verbe magique de la FED continue de faire merveille, la promesse de retarder autant que possible une future hausse de taux comble d'aise les investisseurs qui avaient déjà intégré l'entame d'un 'tapering' de -15Mds$ dès ce mois de novembre. Ce n'est pas le 'carton plein' comme lundi, mardi et mercredi mais 2 nouveaux records de clôture ont été battus à Wall Street, il faut en rajouter un 3ème pour le Russell-2000 à 2.424 en intraday, avant une clôture en repli de -0,1% à 2.402. Le Nasdaq s'est de nouveau comporté en leader avec un gain de +0,8% à 15.940 (nouveau zénith au-delà de 15.960) : il aligne une 9ème séance de hausse et inscrit son 6ème record consécutif (dans le sillage de Qualcomm +13%). Le S&P500 (+0,4% à 4.680) finit presque au plus haut et inscrit sa 15ème hausse en 17 séances. Le Dow Jones fait cavalier seul à la baisse avec -0,14% à 36.125Pts, sans avoir pu améliorer son zénith de la veille. Le marché obligataire est lui aussi redevenu euphorique avec une détente de -7Pts du '10 ans ' vers 1,53%, au plus bas depuis mi-octobre (et même depuis 1 mois en intraday à 1,51%). Quelques trimestriels étaient attendus après la clôture et ils donnent liue à des écarts parfois spectaculaires: il y a du bon avec RbN'B qui annonce un bénéfice de 3,6$/titre, double de celui attendu par le consensus et qui prend +7,5% en 'after hour'... mais il y a aussi du moins bon avec Uber qui annonce une perte de -1,28$ contre -0,33$ attendu. Le chiffre d'affaire dépasse certes les attente à 4,84Mds$ contre 4,42Mds$ estimé, mais le nombre d'usager est tout juste égal à 10 millions contre 10,8 espéré: la réaction est sévère avec une chute de -6%. Mais il y a pire encore avec Peloton qui plonge de -24% (après -4,5% en séance) avec une perte de -1,25$/titre contre -1,07% attendu le chiffre d'affaire étant également décevant à 805Mns$ contre 810,5 attendu. Zillow qui s'était désintégré de -23% la veille et de -40% en 3 séances se reprend de +4%. Enfin, Moderna qui a émis ce qui est perçu comme un 'profit warning' a plongé de -18%. Le Nasdaq a été tiré par Amazon +2,8%, Autodesk et Xilinx +3,4%, Applied Materials +5,2%, AMD +5,3%, Ansys +6,5%, Nvidia +12,2%,Qualcomm +12,7%, Etsy +13,4%. Tesla (+1,3%) a établi un nouveau record en séance avec un gain initial de +2,5% à 1.243$ pour une valorisation de 1,450Mds$. Les 'chiffres du jour' ne sont pour rien dans les records de ce jeudi avec une chute de la productivité non-agricole de -5% aux Etats-Unis au troisième trimestre 2021 en rythme annuel, selon la première estimation du Département du Travail, une chute de la productivité globalement plus forte que le consensus. Cette dégradation, la pire depuis le deuxième trimestre 1981, traduit une croissance de seulement 1,7% de la production pour une augmentation de 7% du nombre d'heures travaillées. Par ailleurs, les coûts unitaires salariaux se sont accrus de 8,3%. Le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé au mois de septembre, à 80,9 milliards de dollars contre 72,8 milliards en août (révisé d'une estimation initiale qui était de 73,3 milliards), d'après le Département du Commerce. Ce creusement de 11,2%, un peu plus important que celui prévu par Jefferies, traduit une augmentation des importations américaines de 0,6% à 288,5 milliards de dollars, mais surtout une baisse de 3% des exportations, à 207,6 milliards. Les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine du 30 octobre aux Etats-Unis pour s'établir à 269.000 contre 283.000 (chiffre révisé) la semaine précédente, selon le Département du Travail américain.

