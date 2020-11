Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'euphorie des dernières semaines s'estompe Cercle Finance • 30/11/2020 à 17:01









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi matin, l'euphorie des dernières semaines s'estompant chez des opérateurs qui s'inquiètent du bilan toujours très lourd de l'épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones lâche ainsi 1,2% à 29.543,2 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche plus de 0,6% à 12.126,6 points. Après quatre semaines consécutives de progression, les marchés américains marquent une pause, alors que certains stratèges recommandent de réaliser quelques arbitrages en vue de se protéger. Les craintes liées au coût économique de la recrudescence de la pandémie pèsent en particulier sur le moral des troupes. 'Les investisseurs doivent continuer de digérer un nombre en hausse de contaminations aux Etats-Unis, avec des chiffres qui atteignent notamment des niveaux records en ce qui concerne les hospitalisations', explique un trader. Malgré ces inquiétudes, Wall Street - qui s'est adjugé près de 12% depuis le 30 octobre - est en passe de boucler sa meilleure performance mensuelle depuis 1987 et son meilleur mois de novembre depuis 1928. Les intervenants préfèrent néanmoins verrouiller leurs profits et engranger quelques bénéfices ce lundi, d'autant que les valorisations des marchés américains atteignent des niveaux particulièrement élevés. 'Le positionnement et la valorisation des actifs risqués se sont tendus au cours du mois écoulé, ce qui laisse présager des rendements prévisionnels relativement modestes', préviennent les équipes de J.P. Morgan Asset Management. Le gestionnaire d'actifs juge par ailleurs que les fondamentaux économiques s'avèrent 'mitigés', même si les données peuvent paraître 'solides'. J.P. Morgan Asset Management prévient notamment que sa prévision de croissance supérieure à la tendance aux Etats-Unis pourrait être revue à la baisse. Du côté des valeurs, Moderna s'envole de 15% après avoir annoncé que l'analyse principale d'efficacité de l'étude de phase III sur son vaccin expérimental contre la Covid-19, conduite sur 196 cas, avait confirmé l'efficacité observée lors de la première analyse intermédiaire, c'est-à-dire 94,1%.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.