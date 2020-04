Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'espoir de nouvelles mesures de soutien Cercle Finance • 29/04/2020 à 16:51









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi matin, saluant les espoirs de nouvelles mesures de stimulation de la part des autorités après la publication d'un indicateur économique calamiteux. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones grimpe de 1,9% à 24.562,5 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 2,8% à 8851,2 points. Les investisseurs ont appris ce matin que le PIB américain avait chuté de 4,8% en rythme annuel au premier trimestre, selon une première estimation, alors que consensus anticipait une baisse de l'ordre de 4%. 'C'est son repli le plus marqué depuis la fin de la récession en 2009', font remarquer les équipes de Wells Fargo Advisors. 'La consommation des ménages s'est notamment effondrée de 7,6%, c'est-à-dire deux fois plus que les estimations qui visaient une baisse de 3,6%', s'inquiète le gestionnaire d'actifs. Dans de telles conditions, Wall Street ne peut que se raccrocher au paradoxe voulant que les mauvaises nouvelles sont susceptibles de se transformer en éléments de soutien pour les marchés en renforçant la perspective de nouvelles mesures de soutien à l'économie. Les intervenants se disent que les banques centrales n'auront d'autre choix que d'imprimer des milliers de milliards de dollars puisque les conséquences économique du Covid-19 s'avèrent d'ores et déjà pires que prévu. Les investisseurs anticipaient déjà des annonces fortes de la part de la BCE, qui se réunit demain, et de la Réserve fédérale, dont le comité de politique monétaire s'achève aujourd'hui. 'Les banquiers centraux américains devraient assurer les investisseurs de leur volonté de soutenir l'activité économique et éventuellement faire plus', assurent les analystes d'Aurel BGC. Parmi les valeurs vedettes du jour, Boeing s'adjuge 4,4% après avoir pourtant présenté une perte par action ajustée de 1,70 dollar au titre des trois premiers mois de 2020, plombée par l'impact du Covid-19 et du dossier du 737 MAX. Autres résultats notables, ceux du géant industriel GE, qui cède 1,7% après avoir expliqué que l'épidémie a affecté d'environ un milliard de dollars ses rentrées de cash ('free cash flow') sur l'ensemble du premier trimestre. Alphabet, la maison-mère de Google, bondit de son côté de 8,5% après avoir fait mieux que prévu au premier trimestre.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.