Wall Street: l'espoir de bonnes surprises alimente la hausse

(CercleFinance.com) - Après une ouverture sans étincelles, la Bourse de New York s'est orientée à la hausse mardi matin, les investisseurs se positionnant sur les grandes valeurs technologiques qui publieront leurs résultats au cours des jours qui viennent alors que les chiffres économiques du jour ont quelque peu calmé les inquiétudes concernant le rythme du resserrement monétaire de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones s'octroie une progression de 0,6% à 31.689,7 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 1,5% à 11.116,4 points.



Apple (+1%), Amazon (+0,1%) et Meta Platforms (+3,1%) figurent parmi les titres les plus négociés sur le Nasdaq et tirent largement la cote avant la publication de leurs résultats, prévus dans les jours à venir.



Microsoft (+0,5%) et Alphabet (+1,2%), qui publieront leurs résultats ce soir après la clôture, sont également bien orientés dans l'espoir de nouvelles encourageantes.



Jusqu'à présent, la saison des résultats a réservé de bonnes surprises en matière de bénéfices, mais les investisseurs savent qu'il faudra que les résultats de sociétés technologiques transforment l'essai pour que cette tendance perdure véritablement.



En attendant, les nombreux résultats parus dans la matinée reçoivent un accueil globalement favorable de la part du marché.



Coca-Cola progresse de 1,2% après avoir dévoilé des chiffres trimestriels supérieurs aux attentes, tandis que GM s'adjuge 3,7% après avoir dévoilé un bénéfice bien meilleur que prévu.



L'optimisme du marché est également alimenté par l'annonce d'une nette dégradation de l'indice de confiance du consommateur du Conference Board en octobre.



L'indice de confiance compilé par l'organisation patronale a en effet reculé à 102,5, contre 107,8 en septembre, alors que les économistes prévoyaient un indice à 105,3.



Ce chiffre décevant va dans le sens d'une moindre agressivité de la part de la Réserve fédérale, alors que Wall Street se prend à rêver depuis une semaine d'une hausse de taux modérée de la Fed à l'occasion de sa réunion du mois de décembre.



Conséquence, le rendement des Treasuries à dix ans se détend sensiblement ce matin, cédant 14 points de base vers 4,09%, très loin des pics atteints la semaine passée, au-delà de 4,30%.





