Wall Street: l'enthousiasme retombe au lendemain de la Fed information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 15:20

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse jeudi matin dans un marché qui semble bien moins enthousiaste que la veille au sujet des dernières annonces de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,5% et 0,9%, annonçant un début de séance dans le rouge.



La banque centrale américaine a franchi hier un pas de plus dans le resserrement de sa politique monétaire en remontant ses taux directeurs de 50 points de base, une première depuis l'an 2000.



En dépit de cette hausse de taux et de l'amorce prochaine de la réduction de son bilan, la banque centrale a surpris par le ton plutôt conciliant adopté par son président, Jerome Powell.



'Le principal enseignement de sa conférence de presse est que Powell écarte l'idée de hausses de taux de 75 points de base, un scénario que les marchés avaient commencé à intégrer', explique Allison Boxer, économiste chez PIMCO.



'Il a également reconnu que la Fed devait faire preuve de souplesse face à l'arrivée de nouvelles données économiques', fait valoir l'analyste.



Wall Street a voulu y voir la promesse d'une approche patiente de la part de l'institution compte tenu du ralentissement en cours de l'activité et salué ces annonces en clôturant la séance de mercredi en nette hausse.



Deux indicateurs publiés avant l'ouverture paraissent conforter la nécessité pour la Fed de rester prudente dans la conduite de son resserrement monétaire.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont ainsi augmenté la semaine du 25 avril aux Etats-Unis, pour s'établir à 200.000, contre 181.000 une semaine plus tôt.



La moyenne mobile sur quatre semaines - plus représentative de la tendance de fond - s'établit à 188.000, soit une hausse de 8000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.



La productivité a, elle, plongé de 7,5% au premier trimestre, conséquence à la fois d'une baisse de 2,4% de la production et d'une progression du nombre d'heures travaillées et du salaire horaire.



Pas sûr cependant que ces statistiques soient suffisantes pour remettre en question l'adoption d'un rythme 'rapide' de hausses de taux qui se profile pour cet été face à l'envolée de l'inflation.



'Les marchés d'actions américains avaient eu des difficultés à aller de l'avant durant le cycle de hausses de taux rapides de 1994 et 1995 et il se pourrait bien qu'ils fassent encore pire cette fois si la Réserve fédérale continue de resserrer sa politique monétaire aussi agressivement que ce que nous attendons', avertit Capital Economics.