Wall Street: l'emploi vient alimenter l'incertitude

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note indécise jeudi, les derniers indicateurs sur le marché de l'emploi ayant ravivé les craintes de voir la Réserve fédérale s'abstenir de baisser ses taux en mars.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones avance de 0,2% mais celui sur le Nasdaq 100 recule de 0,4%, annonçant un début de séance incertain.



D'après l'enquête mensuelle publiée par ADP, le secteur privé des Etats-Unis a généré 164.000 nouveaux emplois en décembre, un chiffre à la fois supérieur au consensus (120.000) et à celui du mois précédent (103.000).



Le Département du Travail a fait état, quant à lui, de 202.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis durant la semaine du 25 décembre, un chiffre en repli de 18.000 par rapport à la semaine précédente.



Du point du marché, ces données solides - qui témoignent de la robustesse du marché de l'emploi - renforce le sentiment que les taux de la Fed devraient rester à leurs niveaux actuels dans l'immédiat.



La probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base par la banque centrale est ainsi passée à 60% aujourd'hui, contre 96% en début de semaine, d'après l'outil Fedwatch du CME Group.



Sur le compartiment obligataire, les rendements au Trésor repartent à la hausse, celui du dix ans s'approchant de nouveau du seuil psychologique de 4%.



Le dollar confirme son récent accès de faiblesse, avec un euro qui tente de revenir au contact de 1,0950, tandis que le marché pétrolier confirme son orientation favorable à l'approche de la parution des stocks de brut.



Face aux perturbations qui touchent le commerce maritime, au canal de Panama et dans la Mer rouge, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 1% à 73,4 dollars.





