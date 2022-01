Wall Street: l'emploi suscite des interrogations information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 17:16

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi matin suite à l'annonce d'un nombre de créations d'emplois moins bon que prévu en décembre.



En fin de matinée, le Dow Jones limite son repli à 0,2%, à 36.159,7 points, mais le Nasdaq (-1%) aligne une huitième séance de baisse sur neuf et enfonce le support des 15.000 points.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'économie américaine n'avait créé que 199.000 emplois non agricoles au mois de décembre, soit bien moins que le consensus qui espérait un rebond en direction des 450.000 postes.



Pour les analystes de Commerzbank, ce chiffre nettement inférieur aux attentes est à mettre sur le compte de la pénurie actuelle de main-d'oeuvre aux Etats-Unis.



'Pour preuve, le taux de chômage s'est encore contracté pour atteindre 3,9%', fait valoir la banque allemande.



Ce chiffre décevant suscite nécessairement des interrogations quant à la vigueur de la croissance et quant au calendrier du resserrement monétaire actuellement opéré par la Réserve fédérale.



Les indicateurs, notamment ceux ayant trait à l'emploi, sont particulièrement suivis en ce moment car les investisseurs savent que la Fed les étudie avec soin avant de se prononcer sur d'éventuelles hausses de taux.



'Les tensions de plus en plus pressantes sur le marché du travail entraînent une accélération de l'inflation salariale', constate de son côté Commerzbank.



'La pression s'accentue donc sur les épaules de la Fed en vue d'une hausse des taux', en déduit l'établissement germanique.



Si les paris restent ouverts pour la date du premier tour de vis que donnera la banque centrale, les investisseurs envisagent de plus en plus sérieusement l'hypothèse d'un premier relèvement de taux dès le mois de mars.



Avec la perspective d'une remontée des taux d'intérêt, le compartiment financier enregistre la meilleure performance du jour (+0,7%) suivi de l'énergie (+0,6%) qui bénéficie de la vigueur des prix du pétrole du fait de la déclaration de l'état d'urgence au Kazakhstan.



En revanche, les valeurs liées aux services collectifs (-1,1%), à la technologie (-0,9%) et à la consommation non contrainte (-0,7%) sont à la peine aujourd'hui.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones accuse à ce stade un repli de 0,5% tandis que le Nasdaq décroche de plus de 4,5%.