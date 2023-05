Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: l'emploi rassure sur la santé de l'économie information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 15:21









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse vendredi matin, portée par d'importantes créations d'emplois qui reflètent la bonne santé de l'économie américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,5% à 0,7%, annonçant un début de séance dans le vert.



Le Département du Travail a annoncé que l'économie américaine avait créé 253.000 emplois non agricoles au mois d'avril, un nombre largement supérieur aux attentes puisque le marché attendait autour de 160.000 nouveaux postes.



Le taux de chômage s'est quant à lui tassé de 0,1 point à 3,4%, tandis que le salaire horaire moyen affiche une progression de 4,4% en rythme annuel, là où le consensus le donnait en hausse de 4,2%.



Ces données - qui confirment la solidité du marché du travail - confortent a priori le pari fait cette semaine par la Réserve fédérale, à savoir celui d'un atterrissage en douceur de l'économie.



Le président de la Fed, Jerome Powell, s'est estimé mercredi en mesure de faire fléchir le rythme de l'inflation sans trop entamer le potentiel de croissance des Etats-Unis.



Sur l'ensemble de la semaine, également marquée par la fin des espoirs d'une baisse de taux cette année, le Dow cède pour l'instant 2,8% alors que le Nasdaq accuse un repli hebdomadaire de 2,1%.



Le dollar et les rendements ont accéléré leur progression après la publication des bons chiffres de l'emploi, qui relancent timidement les spéculations sur de nouvelles hausses de taux.



Sur le marché obligataire, le rendement du 10 ans américain a réagi à la vigueur du salaire horaire moyen en remontant au-delà de 3,45%, après avoir enfoncé les 3,30% hier.



Le billet vert rebondit lui aussi, avec un euro qui repasse sous le seuil de 1,0980, les cambistes qui focalisent également leur attention sur les salaires plutôt que les créations d'emplois.



Du coté des valeurs, Apple, la première capitalisation mondiale, progresse de 2,5% en cotations avant-Bourse suite à la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions, une hausse quelque peu freinée par des perspectives jugées relativement prudentes.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.