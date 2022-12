Wall Street: l'emploi plaide pour des hausses des taux information fournie par Cercle Finance • 02/12/2022 à 15:12

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse vendredi matin suite à la parution de chiffres de l'emploi donnant à la Fed des arguments supplémentaires pour continuer à relever ses taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais reculent de 1,4% à 2%, annonçant un début de séance rouge foncé.



Les créations d'emplois ont augmenté largement plus que prévu en novembre aux Etats-Unis, avec 263.000 nouveaux postes là où les économistes les anticipaient autour de 200.000.



Ce chiffre supérieur aux attentes montre que le durcissement monétaire opéré par la Réserve fédérale depuis plusieurs mois peine pour l'instant à apaiser les vives tensions sur le marché du travail.



'Cela signifie que le marché de l'emploi peine à se détendre et qu'il demeure bien plus robuste que ce que souhaite la Fed', commentent les économistes de Commerzbank.



Ces solides statistiques semblent donc susceptibles de renforcer la volonté de la banque centrale américaine de calmer l'inflation en bridant la croissance par le biais du relèvement de ses taux d'intérêt.



Les traders ont d'ailleurs réduit leurs paris sur une hausse limitée de 50 points de base des taux de la Fed ce mois-ci, désormais estimée autour de 72% contre plus de 77% hier.



Le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, a rappelé cette semaine que le loyer de l'argent serait relevé au-delà des niveaux anticipés par le marché et que la Fed ne baisserait pas la garde avant que l'inflation soit maitrisée.



Mais les investisseurs avaient préféré retenir de son intervention des déclarations qui les arrangeaient davantage, à commencer par la perspective d'un possible ralentissement du rythme des hausses de taux 'dès le mois de décembre'.



Après le rapport sur l'emploi, les rendements des Treasuries américains repartent à la hausse, le papier à 10 ans revenant au-delà des 2,60%, tandis que le dollar remonte face à l'euro après son décrochage des derniers jours, à environ 1,0465.