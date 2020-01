Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'emploi n'enraye pas la dynamique favorable Cercle Finance • 10/01/2020 à 15:19









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait légèrement progresser vendredi matin malgré des chiffres de l'emploi un peu moins bons que prévu au titre du mois de décembre. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant une ouverture en territoire positif. L'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu le mois dernier, puisque le Département du Travail a fait état ce matin de 145.000 emplois non agricoles créés le mois dernier, là où le consensus des économistes en espérait plutôt 160.000 Ce rapport sur l'emploi suggère néanmoins un resserrement du marché du travail, qui continue en théorie de bien se porter au-delà de 100.000 créations de postes mensuelles d'après les spécialistes. 'L'économie américaine continue de créer plus d'emplois que le nombre de nouveaux arrivants sur le marché du travail. Cela montre que l'emploi reste un pilier important de la consommation et donc de la croissance', souligne un analyste. Le taux de chômage s'est d'ailleurs maintenu comme prévu à 3,5%, un plus bas de près de 50 ans. Le revenu horaire moyen des salariés du secteur privé non agricole a néanmoins augmenté de 2,9% en rythme annuel, un chiffre un peu moins bon que prévu qui semble écarter le scénario d'une hausse prochaine de taux de la part de la Fed. Les investisseurs seront maintenant attentifs à la parution, dans le courant de la matinée, à la statistique des stocks des grossistes qui permettra d'en savoir plus sur le rythme de la reconstitution des stocks et donc sur la croissance économique.

