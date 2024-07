Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: l'emploi finalement accueilli sans enthousiasme information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 17:16









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains évoluent sans réelle tendance vendredi en dépit de l'annonce d'un nouveau ralentissement du marché de l'emploi, qui renforce l'espoir de voir la Fed bientôt réduire ses taux.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 39.264,7 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,5% à 18.288,3 points, après avoir réussi à atteindre en tout début de séance un nouveau record absolu à 18.299,2 points.



Les derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis ont montré un léger fléchissement du rythme des créations de postes, accompagné d'une hausse du taux de chômage, nouveau signe de la décélération du marché du travail.



L'économie américaine a créé 206.000 emplois non agricoles au mois de juin, un nombre à peu près conforme aux attentes du marché, qui visait autour de 200.000 postes.



Parallèlement, le taux de chômage s'est accru de 0,1 point à 4,1%, là où les économistes l'anticipaient à 4%.



Les 'futures' sur indices se sont orientés à la hausse suite à cette publication, qui confirme la perspective de voir la Réserve fédérale adopter une politique monétaire plus accommodante.



'Ce rapport sur l'emploi pourrait donner à la Réserve fédérale la confiance nécessaire pour réduire les taux d'intérêt en septembre, car malgré une inflation qui reste supérieure à l'objectif fixé, le marché de l'emploi montre des signes plus clairs de ralentissement', estime Florian Ielpo, responsable de recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



'C'est le type de rapport sur l'emploi que la Réserve fédérale attendait: des données plus douces, mais toujours décentes, qui pourraient justifier deux baisses de taux cette année', ajoute l'analyste.



Chez CPR AM, on évoque un rapport sur l'emploi 'médiocre et décevant', soulignant notamment que le taux de chômage se trouve désormais au-dessus de la prévision qui avait été établie par la Fed pour la fin d'année 2024



'Ce rapport commence à se rapprocher à 'l'affaiblissement inattendu du marché du travail' que Jerome Powell avait mentionné comme une raison possible d'accélération du calendrier de baisses de taux', renchérit Bastien Drut, le responsable de sa stratégie et des études économiques.



Si bon nombre d'observateurs estiment que ces chiffres vont dans le bon sens, d'autres estiment qu'ils laissent planer un doute sur l'imminence d'un assouplissement monétaire.



'Les chiffres plutôt stables du NFP continuent d'illustrer la résistance du marché de l'emploi', tempère Mahmoud Alkudsi, analyste chez ADSS.



'La vigueur des créations de postes pourrait signaler des pressions inflationnistes, ce qui pourrait dissuader la Fed de réduire ses taux', précise-t-il.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans a atteint de nouveaux plus bas à trois mois, vers 4,29%, avant de repartir à la hausse en cours de matinée, en direction de 4,30%.



D'après le baromètre FedWatch, les traders tablent désormais avec une probabilité de 73,6% sur une baisse de taux de la Fed le 18 septembre, alors cette possibilité n'était évaluée qu'à 68,4% avant la publication du rapport sur l'emploi.



Les incertitudes sur l'évolution des taux pénalisent les valeurs bancaires, avec un repli de plus de 0,5% pour le secteur financier du S&P.



Le pétrole se dirige quant à lui vers une quatrième semaine consécutive de progression, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,3% à 84,2 dollars, ce qui n'empêche pas le secteur énergétique (-1,3%) de signer la plus forte baisse sectorielle du jour.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones affiche pour l'instant un gain hebdomadaire de l'ordre de 0,2%, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge autour de 2,4% pour cette semaine raccourcie d'Independence Day.





