Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: l'emploi alimente le trouble information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 17:01









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note hésitante vendredi après les chiffres officiels de l'emploi, qui ont montré un fléchissement du rythme des créations de postes mais aussi une baisse du taux de chômage, nouveau signe de la vigueur du marché du travail.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones se replie de 0,1% à 33.879,4 points, mais le Nasdaq Composite parvient à grignoter 0,1% à 13.694,2 points.



Le Département du Travail a recensé 209.000 créations d'emplois non agricoles en juin, contre 306.000 le mois précédent (chiffre révisé) et un consensus qui visait 240.000.



Mais la poursuite de la hausse des salaires et le tassement du taux de chômage, passé à 3,6% contre 3,7% en mai, semblent témoigner de la vigueur persistante du marché du travail.



Après avoir d'abord salué ces chiffres, Wall Street a accusé le coup, ces derniers éléments semblant écarter le scénario d'une modération des hausses de taux de la Réserve fédérale durant les mois qui viennent.



'Cela signifie que la Fed va sans doute relever ses taux à la fin du mois', soulignent les analystes de Commerzbank.



Signe de la prudence des investisseurs, le récent mouvement de hausse des rendements obligataires se poursuit après la statistique de l'emploi: le 10 ans frôle désormais les 4,05% pour se rapprocher de ses plus hauts annuels.



Du côté des valeurs, Levi's chute de près de 7% au lendemain de l'abaissement par le fabricant de jeans de ses prévisions annuelles.



Biogen recule de 2% en dépit de l'approbation par la FDA américaine de Leqembi, le médicament qu'il développe avec le japonais Eisai, dans le traitement de la maladie d'Alzheimer.



Tesla se replie de 0,2% bien que Mizuho Securities ait relevé son objectif de cours de 230 à 300 dollars, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.