Wall Street: l'embargo américain a pesé sur la tendance information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Wall Street a poursuivi son repli mardi, préoccupée par le spectre d'une période prolongée de prix élevés des matières premières pesant sur l'économie. Le Dow Jones a reculé de moins de 0,6% à 32632 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé près de 0,3% à 12796 points.



L'annonce du boycott du pétrole russe par les Etats-Unis a provoqué une nouvelle flambée du baril de brut léger américain (WTI), qui a grimpé de 4% à près de 124,2 dollars, non loin d'un plus haut de 14 ans.



Les intervenants se disaient que la décision de Washington pourrait conduire l'UE à faire de même, même si les entreprises européennes sont beaucoup plus dépendantes de l'énergie russe que leurs homologues américaines.



Cette nouvelle a, sans surprise, profité aux valeurs de l'énergie : Schlumberger s'est adjugé 7,1% en perspective d'un raffermissement des investissements au sein du secteur avec l'envolée des cours, tandis que Chevron s'est octroyé une progression de 5,2%.



De même, Caterpillar a grimpé de 6,8%, soutenu par Jefferies qui a relevé son conseil de 'conserver' à 'achat' sur le titre du fournisseur d'équipements de chantier, vu par le broker comme 'une couverture solide contre l'inflation des matières premières et en général'.



Côté chiffres, on notera que les stocks des grossistes américains ont augmenté de 0,8% en janvier, après un gain de 2,6% en décembre, et surtout que le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé à 89,7 milliards de dollars, à comparer à 82 milliards le mois précédent.



Il ne s'agit sans doute que d'un hors d'oeuvre avant ce qui attend les Etats-Unis en février et surtout en mars, avec un déficit qui devrait pulvériser la barre des 100 milliards de dollars du fait de l'envolée du baril.