Wall Street: l'élan s'essouffle, valorisations en question information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 17:10

(CercleFinance.com) - Wall Street cède du terrain jeudi dans les premiers échanges malgré les résultats trimestriels très supérieurs aux attentes de Nvidia, qui n'incitent pas les investisseurs à pousser le marché plus haut.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,2% à 34.395,5 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,7% à 13.621,7 points.



Certes, les investisseurs saluent incontestablement les résultats trimestriels bien meilleurs que prévu de Nvidia par une hausse de 1,5% de son titre, qui établit au-delà de 500 dollars de nouveaux plus hauts absolus.



Mais le mouvement haussier semble un peu marquer le pas à cause des valorisations élevées atteintes par les actions, un phénomène qui apparaît de plus en plus de nature à condamner la Bourse américaine au surplace.



A plus de 30 fois les bénéfices attendus, l'indice Nasdaq 100, qui a bondi de 37% depuis le 1er janvier, affiche aujourd'hui une valorisation très supérieure à sa moyenne historique de 23,7x.



Encore plus spécifiquement, Nvidia se traite à 33,5 fois ses profits attendus pour 2024, un niveau là aussi très supérieur à la moyenne de 20x sur laquelle se négocie le reste du secteur des puces.



Avec la remontée des rendements obligataires et des taux d'intérêt, les investisseurs semblent tentés de revoir les valorisations boursières et de chercher ailleurs d'autres sources de placement.



Sur le front obligataire, les chiffres solides des inscriptions au chômage, qui militent pour une poursuite des relèvements de taux, portent le rendement de l'emprunt américain à dix ans à plus de 4,20%.



Dans ce contexte d'incertitude, la prise de parole - demain - du président de la Fed Jerome Powell pourrait constituer un véritable test pour les marchés.