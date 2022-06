Wall Street: l'élan retombe après le rebond de la veille information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 15:11

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse mercredi matin après son rebond généralisé de la veille, qui avait vu tous les grands indices finir sur des gains supérieurs à 2%.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq perdent entre 1,4% et 1,6%, annonçant un début de séance en net repli.



La volonté de réaliser quelques achats à bon compte sur des valeurs fortement chahutées avait relancé le mouvement haussier hier à New York, mais les investisseurs se montrent plus prudents aujourd'hui avant une intervention très attendue de Jerome Powell.



L'audition du président de la Réserve fédérale devant la commission bancaire du Sénat américain pourrait en effet fournir de nouvelles indications sur l'évolution de la politique monétaire.



Le discours semestriel du patron de la Fed intervient une semaine tout juste après la hausse de taux de 75 points de base décidée à l'issue du dernier comité stratégique de la banque centrale, une première en 30 ans.



En l'absence d'un véritable consensus sur le calendrier prévisible de la remontée des taux, les investisseurs se montrent de plus en plus sensibles aux déclarations des dirigeants de la banque centrale.



'Ces derniers mois ont été une source de stress dans tous les segments des marchés financiers, avec de nombreux effets croisés que les investisseurs ont dû prendre en compte, notamment l'inflation persistante et les tensions géopolitiques', rappelle Marc Seidner, directeur des investissements dans les stratégies non-traditionnelles chez PIMCO.



'Des incertitudes subsistent quant au moment où la dynamique du marché pourrait finalement s'inverser', ajoute le stratège.



Autre facteur baissier, le pétrole pique de nouveau du nez ce mercredi, avec un brut léger américain (WTI) qui chute de plus de 6% à 102,6 dollars, ce qui devrait à son tour peser sur les valeurs énergétiques.