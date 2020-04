Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'élan haussier se maintient avant la Fed Cercle Finance • 28/04/2020 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mardi matin avant l'entame de la réunion de la Réserve fédérale, qui ne devrait déboucher sur aucune mesure spectaculaire. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur le S&P 500 et le Nasdaq avancent de 1% à 1,5%, annonçant un début de séance dans le vert. Le comité de politique monétaire de la Fed - qui entame deux jours de réunion dans la matinée - ne devrait pas faire de nouvelles annonces demain, mais plutôt réserver ses éventuelles surprises pour le mois de juin. La mise en oeuvre par la Réserve fédérale de nombreux programmes de financement depuis le début de la crise avait permis d'arrêter l'hémorragie sur les marchés américains. 'Que faire de plus?', s'interrogent ce matin les équipes d'Aurel BGC. 'Seule l'annonce d'achats d'ETF actions pourrait se justifier, mais la valorisation actuelle de Wall Street ne milite pas pour un tel programme', estime l'intermédiaire parisien. L'attention des investisseurs se focalise par ailleurs sur une salve de résultats trimestriels. Si la publication de 3M semble plutôt bien accueillie - le groupe industriel bénéficiant d'une forte demande pour ses équipements de protection personnelle - les comptes de Merck sont, eux, boudés. Il est vrai que la plupart des entreprises cotées ne veulent plus s'engager sur des objectifs précis pour 2020 et, si elles le font, leurs prévisions s'avèrent souvent décevantes. Le marché attend par ailleurs l'indice mensuel de confiance des consommateurs du Conference Board qui, au vu des dernières enquêtes PMI et de l'indice de l'Université du Michigan, devrait avoir lourdement chuté au mois d'avril.

