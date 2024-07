Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: l'élan haussier ne faiblit toujours pas information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note favorable mercredi matin, conservant son élan haussier des dernières semaines qui a permis au S&P 500 et au Nasdaq d'aligner records sur records.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,4%, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Le 'rally' - surtout emmené par le groupe des 'Sept Magnifiques' et tout particulièrement Nvidia - ne semble toujours pas faiblir, même si leurs valorisations commencent à susciter quelques interrogations.



A eux seuls, Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla représentent désormais plus de 35% de la cote américaine.



Fait encore plus marquant, l'envolée de Nvidia cette année (+165%) a contribué à hauteur d'un tiers de la performance du S&P (+17%) depuis le 1er janvier.



Mais les investisseurs semblent encore beaucoup attendre de ces géants des hautes technologies et des résultats trimestriels qu'ils publieront dans les prochaines semaines.



Alors que la saison des comptes doit effectivement débuter en fin de semaine, l'indice S&P 500 se traite actuellement à 21,2 fois les bénéfices estimés à un horizon de 12 mois, au-dessus de sa moyenne à long terme de 17,9, selon FactSet.



Les investisseurs vont aussi tendre une oreille du côté de la commission financière de la Chambre des représentants, au deuxième jour de l'audition semestrielle du président de la Réserve fédérale devant le Congrès.



Les investisseurs avaient d'abord eu du mal à décrypter les commentaires en demi-teinte tenus par Jerome Powell devant le Sénat hier, avant de retenir ses propos concernant les dangers d'une baisse potentiellement trop tardive des taux au niveau de l'activité économique et de l'emploi, ce que les intervenants ont interprété comme le signe d'un assouplissement monétaire en septembre.



Les traders évaluent à près de 74% la probabilité d'une baisse des taux à la rentrée prochaine, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



Seule statistique du jour, les stocks des grossistes qui paraîtront dans le courant de la matinée ne devraient pas avoir trop d'impact sur la tendance.



La hausse de Wall Street se traduit par un reflux des rendements des Treasuries, avec un taux à dix ans qui revient à 4,28%, mais le marché obligataire attend surtout la publication, demain, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.